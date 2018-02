La protesta de los hinchas de Everton por precios de las entradas ante la UC

La barra ‘Los del Cerro’ no llegó hasta Sausalito como una medida de presión por el alza en los valores de los tickets.

17.02.2018

Este sábado Everton sufrió una caída por 1-0 ante Universidad Católica en el Estadio Sausalito, en un encuentro válido por la tercera fecha del campeonato nacional 2018.

La derrota, sin embargo, no fue lo único que tuvo que lamentar el elenco ‘ruletero’, pues además en esta ocasión no pudo contar con el habitual apoyo de su barra ‘Los del Cerro’, quienes no asistieron al partido como una medida de protesta por el alto precio de las entradas.

Durante todo el compromiso, uno de los sectores tras los arcos lució casi por completo vacío debido a una acción coordinada por los fanáticos, que se manifestaron molestos ante el alza en los valores de los tickets, con Galerías a 7 mil pesos, Andes a 10 mil, Butacas a 20 mil, y sin precios de preventa.

“Hacemos un llamado a todos los barristas en general a no comprar sus entradas como señal de presión hacia la dirigencia con el fin de establecer alguna promoción o medida que incluya el partido con Caracas por Copa Sudamericana”, señaló la barra en un comunicado emitido hace unos días.

La acción efectuada por los hinchas ‘oro y cielo’ además acaparó gran atención en redes sociales, donde fueron ampliamente respaldados por los usuarios tras su decisión.

La protesta de no comprar entradas por parte de los hinchas de Everton se hizo efectiva. No ingresaron a la galería en donde se ubica tradicionalmente su barra. Esto por los altos costos de las entradas. pic.twitter.com/pnrua6u5fW — Diego Alejandro Mora (@DiegolMoraC) 17 de febrero de 2018

Aguante los hinchas de Everton! — César Calquín (@calquincesar) 17 de febrero de 2018

Qué gran consecuencia para los hinchas del Everton no pagar entradas caras. Mis respetos! — Andrés Vera Quiroz (@averaquiroz) 17 de febrero de 2018