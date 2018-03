La reacción de la prensa internacional ante polémico penal contra Colo Colo

24Horas.cl TVN

20.03.2018

La polémica simulación de Jean Meneses ante Colo Colo dio la vuelta al mundo. Y es que la acción del jugador de Universidad de Concepción, que el árbitro Héctor Jona sancionó como penal y que le costó la derrota al cuadro albo en el Campeonato Nacional, no sólo dio de qué hablar en suelo chileno sino también en el extranjero.

Uno de los medios internacionales que hizo eco de lo ocurrido fue la cadena británica BBC Sports, que en su cuenta de Twitter escribió: "¿Alguna vez han visto una simulación tan descarada?".

Have you ever seen such a blatant dive?



Watch here: https://t.co/65sD1PZLjE pic.twitter.com/qcFhc1BtYu