La respuesta de Gabriel Ruiz Tagle sobre un reemplazante para Pablo Guede

19.04.2018

Luego de que se confirmara a Gabriel Ruiz Tagle como nuevo presidente de Blanco y Negro, de forma inmediata comenzaron las especulaciones de que Pablo Guede no continuaría como DT de Colo Colo, lo que finalmente se confirmó este jueves.

A partir de esto, en su primera conferencia como mandamás de la concesionaria, Ruiz Tagle respondió si tenían o no algún candidato en mente en caso que Guede dejara su cargo.

¿Su respuesta? "Nosotros no tenemos un plan B. No hemos hablado con otro profesional. Si las circunstancias cambian nos veremos en la obligación de buscar lo mejor para el club", afirmó.

Previamente también, El Mercurio publicó que "las nuevas autoridades piensan en Héctor Tapia como sucesor- siempre y cuando el propio Guede dé un paso al costado".

En tanto Claudio Borghi, en el programa Fox Sports Radio, también se refirió a la posibilidad de retornar a Colo Colo.

"No creo ser la persona inmediata para solucionar. Hay un proyecto, hay una forma. Yo tengo contrato con este canal y con una cadena internacional para el Mundial. Tengo proyectos después del Mundial", afirmó el "Bichi".

"Tengo compromisos y multas muy grandes por no cumplir. No puedo decirle a la gente que me contrató hace uno año, decirle no voy", concluyó.