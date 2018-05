La respuesta de Jaime Valdés a las declaraciones de Johnny Herrera

24Horas.cl TVN

"Valdés no sé si ha ganado algo antes... que celebra tan eufórico cada vez que nos gana a nosotros".

Esta declaración del capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, tras el Superclásico donde cayeron por 1-3 ante Colo Colo, encontró ahora respuesta, ya que Jaime Valdés en diálogo con 24Horas se refirió a aquella frase del portero azul.

"Yo celebro los clásicos porque los vivo de una manera distinta y gracias a Dios me ha tocado ganar bastante", explicó, agregando: "Si ellos sintieron que les falté el respeto a ellos o a los hinchas, les pido disculpas, no tengo ningún problema".

'Pajarito' conversó con 24 Horas en el lanzamiento de la nueva línea de ropa de su marca Cacike donde habló de todo: ofreció disculpas si ofende a la 'U' con sus eufóricos festejos tras los Superclásicos, la ilusión de Colo Colo de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores y mucho más.









“La vez que vino Valdés a la Selección no duró un entrenamiento"

En conversación con 24Horas, "Pajarito" también se refirió a los dichos de Gary Medel, quien reaccionó luego de que la cuenta de la marca de ropa que pertenece a Valdés pidió recambio en la Selección a través de Twitter.

"Las redes sociales de Cac1ke la maneja una persona que es tan hincha como yo, pero no soy yo", aclaró Valdés, afirmando que "no pasa nada, tengo muy buena relación con todos mis compañeros y entiendo el momento que pasaban ellos".

PROGRAMACIÓN DECIMOCUARTA FECHA

Viernes 18 mayo

20:00 Universidad de Chile vs. Palestino

Sábado 19 de mayo

12:00 Deportes Iquique vs. Audax Italiano

15:00 Unión La Calera vs. O'Higgins

17:30 Unión Española vs. Colo Colo

Domingo 20 de mayo



15:00 Deportes Antofagasta vs. Everton

17:30 U. de Concepción vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Huachipato

Lunes 21 de mayo

16:00 Deportes Temuco vs. San Luis