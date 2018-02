La respuesta de Mauricio Pinilla tras ser comparado con Paredes

24Horas.cl TVN

12.02.2018

Un día después de que Colo Colo superara a Audax Italiano con Esteban Paredes como gran figura, un hincha en Twitter destacó los números del goleador albo y los comparó con los de Mauricio Pinilla en Universidad de Chile.

"Está a sólo 19 goles de convertirse en el MÁXIMO GOLEADOR en la HISTORIA del fútbol nacional, está a sólo 4 tantos de ser el chileno con más goles en la HISTORIA de la Copa Libertadores, está a 39 goles de ser el MÁXIMO GOLEADOR en la HISTORIA de Colo-Colo", publicó el hincha en redes sociales.

Eso sí en el final del mensaje destacó: "Y tu cuando @pinigol51", generando la reacción del delantero de Universidad de Chile, quien sacó a relucir sus números a nivel nternacional.

"Me alegro por Esteban gran jugador ojalá supere todos los récords ... lamentablemente no tuve la fortuna de jugar tantos años en chile estuve 14 afuera me quedo con ser el chileno con más goles en Italia saludos", fue la respuesta de Mauricio Pinilla.