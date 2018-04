La respuesta que estudia la U para atenuar el castigo a Beausejour

24Horas.cl TVN

17.04.2018

"Si ustedes están convencidos de que hubo algún insulto racista, deben denunciarlo. Yo la verdad no escuché nada. Independiente del tono o lo que me haya dicho, para mí queda ahí. No estoy aquí para victimizarme".

Así cerró el tema Jean Beausejour luego de ser consultado de un supuesto insulto racista por parte del portero de Colo Colo Agustín Orión durante el Superclásico, sin embargo en Universidad de Chile estudian el caso.

Según informa El Mercurio, "Azul Azul espera un castigo de dos fechas para ´Bose´, pero estudian presentar las imágenes como atenuantes, denunciando al portero de Colo Colo".

En el informe del árbitro Roberto Tobar no se menciona nada de los supuestos insultos de Orión, ni tampoco de la pelea al interior de la cancha entre Beausejour y Mauricio Pinilla.