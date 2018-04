La reunión que tuvo Julio Barroso con el plantel de Colo Colo

24Horas.cl TVN

10.04.2018

Este martes se produjo el primer cara a cara entre Julio Barroso y el resto del plantel de Colo Colo, luego del polémico mensaje que publicó el jugador en su cuenta de Twitter durante la derrota de San Luis.

Como dijo una vez el gran M.Bielsa “Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra...”. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida!!! — Julio Barroso (@JulioBarroso5) 8 de abril de 2018

Según detalla Cooperativa, los jugadores albos tuvieron una "acalorada" reunión en camarines antes de bajar a la cancha para la práctica.

El mismo medio destaca que "Barroso, siempre fiel a la información de Al Aire Libre, se sintió apartado al no ser considerado para la reunión de referentes que encabezaron Juan Manuel Insaurralde, Agustín Orión, Jorge Valdivia y Esteban Paredes, por lo que ´hizo sentir su pesar´".

PROGRAMACIÓN NOVENA FECHA

Viernes 13 de abril

20:00 Unión La Calera vs. U. de Concepción

Sábado 14 de abril

12:00 Palestino vs. Everton

15:00 O'Higgins vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Domingo 15 de abril

12:00 Universidad de Chile vs. Colo Colo

15:00 Deportes Iquique vs. Unión Española

17:30 Huachipato vs. Deportes Temuco

20:00 Audax Italiano vs. San Luis