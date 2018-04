La Roca sorprende promocionando el Superclásico entre la 'U' y Colo Colo

24Horas.cl TVN

09.04.2018

Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, sorprendió este lunes apareciendo en un video donde promociona el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por la novena fecha del Campeonato Nacional.

El actor y ex luchador señaló que el partido que se jugará en el Estadio Nacional será "épico" y que ambos equipos son grandes, pero "sólo uno será gigante".

Las palabras del ex campeón de WWE aparecen en el marco de una publicidad de 'Rampage' la última película del estadounidense y que en los próximos días será estrenada.

¡En el Superclásico los equipos son grandes pero solo uno será GIGANTE! Mira este saludo de @TheRock para los fans Colo-Colo y Universidad de Chile que se preparan para el partido más importante del año... un enfrentamiento al estilo de #Rampage Devastación (En cines 12 de Abril) pic.twitter.com/JDvkP2toW9 — Warner Bros. Chile (@WarnerBrosChile) 9 de abril de 2018

PROGRAMACIÓN NOVENA FECHA

Viernes 13 de abril

20:00 Unión La Calera vs. U. de Concepción

Sábado 14 de abril

12:00 Palestino vs. Everton

15:00 O'Higgins vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Domingo 15 de abril

12:00 Universidad de Chile vs. Colo Colo

15:00 Deportes Iquique vs. Unión Española

17:30 Huachipato vs. Deportes Temuco

20:00 Audax Italiano vs. San Luis