La sorprendente solicitud de los hinchas albos sobre Esteban Paredes

24Horas.cl Tvn

03.03.2018

La quinta fecha del Campeonato Nacional tenía un partido de alto impacto con Colo Colo enfrentando a Huachipato. Y mientras se disputaba el primer tiempo apareció el nombre de Esteban Paredes como trending topic en Twitter, por una clara razón.

Los usuarios de la red social descargaron sus críticas contra el goleador albo ya que éste erró el penal que pudo haber significado el 2-1 parcial para los dirigidos de Pablo Guede.

La solicitud en particular hacía referencia a que el artillero del "Cacique" no ejecute los lanzamientos penales ante la baja efectividad que ha mostrado en los últimos meses en esta área, ya que el delantero había perdido uno ante Audax Italiano en este mismo certamen,

#VamosColoColoِ no puedo entender porque paredes sigue tirando penales, no recuerdo cuando fue la última vez que hizo un gol de penal

Sufriendo Como hemos sufrido no podemos regalar las oportunidades de gol, Como lo del penal, no qro matar a paredes, jamas pero ya tiene historia de perdida de penales, lampe no tuvo merito,paredes lo tiro mal... Lamentable.