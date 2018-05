La sustancia por la que Paulo Garcés dio positivo en control antidoping

El golero consumió una sustancia prohibida que no habría estado rotulada dentro de un suplemento alimenticio. El 'Halcón' quedó provisionalmente suspendido por este hecho.

08.05.2018

Este martes Deportes Antofagasta informó que el pasado 5 de mayo fueron notificados por la Comisión Nacional de Control de Dopaje del doping positivo de Paulo Garcés luego del compromiso que los 'pumas' vencieron por 3-2 a O'Higgins por la fecha 6 del Campeonato Nacional.

Y según indicó el elenco de la Segunda Región en un comunicado, el 'Halcón' dio positivo por dimetilbutilamina, sustancia prohíbida y que según el club "no estaba en el rotulado" de un suplemento alimenticio que habría consumido el guardameta, situación que en el elenco nortino aseveran ya ha ocurrido "en casos anteriores y recientes".

A su vez, Antofagasta informó que Garcés "expresa su total ausencia de culpa al consumir un producto que era conocido y frecuente y de carácter inofensivo".

Cabe recalcar que en su comunicado, la escuadra 'puma' sentenció que el arquero "se encuentra provisionalmente suspendido" a raíz de este hecho.

