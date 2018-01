La trastienda de la presentación de Abreu: Los penales en Audax y una divertida reacción

Alvaro Castillo

09.01.2018

Desde su llegada a Chile, el histórico goleador uruguayo Sebastián Abreu acaparó todas las miradas, y luego de convertirse en el máximo anotador de la Primera B con 13 goles a su favor, Audax Italiano decidió hacerse con sus servicios pensando en Copa Sudamericana.

Botafogo como rival

El uruguayo fue consultado sobre su opinión respecto a enfrentar a su ex club en Copa Sudamericana. "Literal querés que te responda qué pensé cuando supe", preguntó el "Loco", mientras el periodista rápidamente respondió que sí y al cabo de unos segundos el delantero soltó entre risas: "la puta madre".

El jugador explicó que había tres clubes que no quería enfrentar en la copa y uno de ellos era Botafogo, mientras que los otros eran San Lorenzo y Rosario Central, todos clubes que defendió en el pasado.

Cancha sintética

El complejo deportivo de Audax Italiano cuenta con canchas de pasto sintético, lo que muchas veces es un problema para los jugadores por la poca costumbre.

El uruguayo no tuvo dudas en decir que le acomodaba y aclaró que "los últimos años he jugado mucho en cancha sintética", por lo que esto no debería ser un problema para el delantero de 41 años.

El Récord

El récord suma y sigue. Con su llegada a Audax Italiano el jugador defenderá su camiseta número 26, sin embargo aclaró que nunca lo pensó así. "Mi récord no se preparó, se dio por mi carrera", afirmó explicando que fue consecuencia de su amor por los desafíos deportivos.

A la hora de los penales

Para la próxima temporada el técnico Hugo Vilches tendrá que definir quién será el encargado de ejecutar los penales considerando que tendrá a Bryan Carrasco, quien fue goleador del equipo gracias que la mayoría de sus tantos fueron de penal; y a Abreu, jugador que es un reconocido pateador de penales.

¿Quién será el encargado? "Es cuestión de conversarlo y hay un líder que es el entrenador. Además yo juego para ganar y si él me llega a dar los 3 puntos por los penales", advirtiendo que estaría dispuesto a ceder el balón si fuese necesario.

¿13 de la mala suerte?

Si hay un dorsal que identifica al delantero uruguayo es el 13, número que en reiteradas ocasiones ha portado y Audax parece no ser la excepción.

"La 13 es básicamente para romper con la tradición de que es mala suerte. Es el número que me ha acompañado durante mi carrera y lo seguirá haciendo", aclaró.