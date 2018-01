La U podría sorprender con el fichaje de Armando Cooper

24Horas.cl TVN

25.01.2018

Pasan los días y el futuro de César Pinares todavía no se define considerando que tanto Universidad de Chile como Colo Colo lo tienen en la mira. No obstante en los azules ya existe un "plan B" en caso de no lograr el fichaje del ex Unión Española.

¿Su nombre? Armando Cooper, seleccionado panameño de 30 años que ha jugado en Argentina, Alemania y recientemente se desvinculó del Toronto FC de Canadá.

"En caso de que Pinares deseche ir a la U, la sociedad anónima que encabeza Carlos Heller optaría por el seleccionado panameño Armando Cooper, según aseguran cercanos al jugador", sostiene El Mercurio.

"El jugador cuenta con el visto bueno del técnico Guillermo Hoyos, copando también el gusto de la gerencia deportiva azul, la que le hizo un seguimiento durante varios meses", agrega el matutino.

Otro refuerzo que espera abrochar Universidad de Chile en las próximas horas la del jugador de Universidad de Concepción, Jean Meneses, por quien se realizó una nueva oferta.