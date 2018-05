Las bajas que lamentará la U frente a Huachipato

24Horas.cl TVN

25.05.2018

Una compleja tarea tiene el técnico Esteban Valencia en la previa del partido que disputará Universidad de Chile ante Huachipato, ya que para definir el once titular lamenta varias ausencias por diversos motivos.

Los mediocampistas Lorenzo Reyes y Gustavo Lorenzetti por ejemplo no podrán ser considerados para el partido de este sábado (15 horas) por estar suspendidos.

A estos nombres, según informa Cooperativa, se suman Matías Rodríguez, Mauricio Pinilla, Franz Schultz y David Pizarro, quienes son baja por problemas físicos.

Finalmente están los casos de el panameño Armando Cooper, quien ya dejó el país para sumarse a su selección que disputará el Mundial de Rusia 2018. y el del delantero Nicolás Guerra, quien se sumará al plantel de Chile que enfrentará los Juegos Sudamericanos.

PROGRAMACIÓN 15° FECHA

Sábado 26 de mayo

12:00 San Luis vs. Universidad de Concepción

15:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

17:30 O'Higgins vs. Deportes Iquique

20:00 Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

Domingo 27 de mayo

12:00 Palestino vs. Curicó Unido

15:00 Everton vs. Deportes Temuco

17:30 Audax Italiano vs. Unión Española

Lunes 28 de mayo

20:00 Colo Colo vs. Unión La Calera