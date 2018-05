Las condiciones que pone Gonzalo Collao para retornar anticipadamente a la 'U'

Juan Catalán

08.05.2018

Este martes se conoció que Universidad de Chile buscaría el retorno anticipado de Gonzalo Collao desde su préstamo en Cobreloa, debido a la lesión en la espalda que aqueja a Johnny Herrera.

Y bajo este panorama, el propio arquero que fue nominado sorpresivamente por Reinaldo Rueda para los amistosos donde Chile venció a Suecia y empató con Dinamarca en marzo pasado, no se mostró muy conforme con la información.

Es más, el joven portero, en diálogo con El Mercurio de Calama, puso condiciones para regresar a los azules.

"Si se llega a dar esta situación, primero hay que ver si lo que ofrece la 'U' pasa por jugar o por ciertas condiciones, porque yo vine por algo a Cobreloa. Pienso en jugar este año y por eso, habría que ver", dijo el jugador.

De todos modos, el regreso de Collao no es algo definitivo y sólo se concretaría si se complica el tratamiento que está llevando a cabo Herrera para mejorar su espalda.

Producto de esto, el arquero sentenció que "no he sabido nada y entiendo que cuando esto pasa, muchas veces quien tiene la potestad para actuar es el club dueño del pase".

Recordar que Collao ha sido titular en seis compromisos de Cobreloa en la presente temporada de Primera B, donde anima una cerrada lucha por el puesto con Raúl 'Araña' Olivares.

PROGRAMACIÓN DUODÉCIMA FECHA

Sábado 12 de mayo

17:30 Rangers vs. Santiago Morning

18:00 Puerto Montt vs. Wanderers

19:00 Coquimbo Unido vs. Unión San Felipe

Domingo 13 de mayo

12:00 Deportes Valdivia vs. Barnechea

16:00 Cobreloa vs. Magallanes

16:00 San Marcos vs. Ñublense

16:00 Deportes Copiapó vs. Deportes Melipilla

16:30 Deportes La Serena vs. Cobresal