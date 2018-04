Las reacciones que generó la inesperada confesión de Johnny Herrera

24Horas.cl TVN

A partir de los malos resultados que ha obtenido Universidad de Chile en el último tiempo, uno de los más apuntados por la hinchada ha sido Johnny Herrera, quien suma 18 goles en contra en los últimos cuatro partidos.

Esta situación hizo que el portero de los azules realizara una autocrítica tras la caída ante la U de Conce, sosteniendo: "Acá todos somos responsables de este momento. Hace dos semanas me tenían que pegar con un palo en la cabeza para hacerme un gol y ahora me han hecho no sé cuántos. Es increíble, cuesta entender".

Además del análisis que realizó sobre su desempeño, Herrera reconoció que viene "jugando hace rato sin entrenar" por problemas físicos, lo que generó inmediatas reacciones en redes sociales que piden su salida de la titularidad para que juegue un portero que esté en óptimas condiciones.

"Vengo jugando hace rato sin entrenar, se me recrudeció el tema de la espalda y me pasa la cuenta, pero hay que estar en estos duros momentos", fue la llamativa confesión del portero.