Las sentidas condolencias en el fútbol chileno ante fallecimiento de hijo de César Valenzuela

24Horas.cl TVN

15.05.2018

Este martes se conoció que el jugador de Huachipato, César Valenzuela, vive un complejo momento personal luego del fallecimiento de su hijo Joaquín.

Y apenas conocida la información, los distintos equipos del fútbol chileno se volcaron en las redes sociales con mensajes de apoyo al talentoso jugador 'acercero'.

Everton de Viña del Mar envía sus condolencias al jugador de @Huachipato César Valenzuela y su familia por el sensible fallecimiento de su hijo Joaquín. Toda la Familia Evertoniana se une y les hace llegar un fuerte abrazo en este difícil momento ¡Mucha fuerza! — Everton de Viña (@evertonsadp) 15 de mayo de 2018

Como institución, nos sumamos y adherimos al dolor de la familia de Cesar Valenzuela, jugador de @Huachipato quien lamentablemente ha sufrido la pérdida de su hijo. Ante esta triste noticia, solo nos queda enviar nuestras sinceras condolencias a su familia y cercanos.



— Deportes Iberia SADP (@iberiasadp) May 15, 2018

Nuestras condolencias para César Valenzuela, jugador de @Huachipato, y familia, por el sensible fallecimiento de su pequeño hijo. Un fuerte abrazo de parte de tus compañeros de profesión y de toda la familia azul en este difícil momento. ¡Muchísima fuerza! — Universidad de Chile (@udechile) May 15, 2018

Enviamos nuestras condolencias para César Valenzuela, jugador de @Huachipato, y a su familia, por el fallecimiento de su hijo. Un abrazo y fuerza de parte de todos #LosCruzados. pic.twitter.com/Du79DsyWb3 — Universidad Católica (@CruzadosSADP) May 15, 2018

Le enviamos nuestras condolencias a César Valenzuela y a toda la familia de @Huachipato por la irreparable pérdida de su hijo. Como club nos unimos a su pesar en este momento de dolor.

Mucha fuerza y coraje... pic.twitter.com/IQDlZZi9hy — Coquimbo Unido (@coquimbounido) May 15, 2018

Desde el CSD Colo-Colo enviamos nuestras condolencias para César Valenzuela, jugador de @Huachipato, y familia, por el fallecimiento de su pequeño hijo.

Un fuerte abrazo y mucha fuerza de parte de todos los colocolinos. — CSD Colo-Colo (@CSDColoColo) May 15, 2018

Club de Deportes Antofagasta desea manifestar sus condolencias por el triste fallecimiento del pequeñito Joaquín Valenzuela, hijo César Valenzuela, jugador de @Huachipato pic.twitter.com/sRK9AvygFD — C.D.Antofagasta (@ClubAntofagasta) 15 de mayo de 2018

PROGRAMACIÓN DECIMOCUARTA FECHA

Viernes 18 mayo

20:00 Universidad de Chile vs. Palestino

Sábado 19 de mayo

12:00 Deportes Iquique vs. Audax Italiano

15:00 Unión La Calera vs. O'Higgins

17:30 Unión Española vs. Colo Colo

Domingo 20 de mayo



15:00 Deportes Antofagasta vs. Everton

17:30 U. de Concepción vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Huachipato

Lunes 21 de mayo

16:00 Deportes Temuco vs. San Luis

RESULTADOS DECIMOTERCERA FECHA

Colo Colo 0-0 Deportes Iquique

San Luis 1-2 Unión La Calera

Huachipato 1-1 Palestino

U. de Concepción 3-2 Deportes Antofagasta

Everton 1-1 Curicó Unido

Universidad Católica 1-1. Universidad de Chile

Deportes Temuco 2-0 Unión Española

Audax Italiano 1-2 O'Higgins