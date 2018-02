Los árbitros designados para los partidos de la primera fecha del Torneo Nacional

24Horas.cl TVN

Este viernes se dará el vamos al Torneo Nacional 2018 con el duelo entre Universidad Católica y Deportes Temuco, por lo que la ANFP dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en cada uno de los ocho encuentros de la primera fecha.

El duelo inaugural será dirigido por César Deischler a partir de las 20:00 horas de este viernes 2 de febrero en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Mientras que Francisco Gilabert impartirá justicia en el encuentro entre Colo Colo y Deportes Antofagasta el sábado a las 12:00 en el estadio Calvo y Bascuñán.

En tanto, Piero Maza será el juez del partido entre Universidad de Chile y Unión Española, que se disputará el domingo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.



Revisa la programación completa:



Viernes 2 de febrero

20:00 horas - Universidad Católica vs. Deportes Temuco - César Deischler.



Sábado 3 de febrero

12:00 horas - Deportes Atofagasta vs. Colo Colo - Francisco Gilabert.

17:30 horas - Palestino vs. Unión La Calera - Cristián Garay.

20:00 horas - Universidad de Concepción vs. O'Higgins - Héctor Jona.



Domingo 4 de febrero

12:00 horas - Everton vs. Deportes Iquique - Felipe González.

18:00 horas - Universidad de Chile vs. Unión Española - Piero Maza.

20:30 horas - Audax Italiano vs. Huachipato - Christian Rojas.



Lunes 5 de febrero

20:00 horas - San Luis vs. Curicó Unido - Cristián Andaur.