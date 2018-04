Los descargos de Jorge Valdivia en Instagram: "No he puesto ninguna condición"

24Horas.cl TVN

24.04.2018

Jorge Valdivia hizo sus descargos a través de Instagram ante los dichos de su esposa Daniela Aránguiz, quien señaló que el futuro del 'Mago' podría estar lejos de los albos en caso que Claudio Borghi o Hernán Torres arriben a Macul.

A través de sus historias en la red social, el '10' del Cacique sostuvo que "no he puesto ninguna condición, no he condicionado la llegada de nadie. Tengo muy claro que el club está por sobre cualquier jugador. No he ido a la oficina de nadie para exigir A o B como entrenador".

: Héctor Tapia es el elegido como nuevo DT de Colo Colo Leer más

"El entrenador que llegue tendrá el mismo compromiso que demostré hasta ahora y punto. Y si mi mujer habló lo que habló lo dice a título personal, y desde el dolor de mujer y madre de mis hijos por lo que pasó hace años", agregó Valdivia en un escrito donde mostró su molestia.

Destacar que Héctor Tapia es el elegido por la dirigencia del Cacique para reemplazar a Pablo Guede, aunque finalmente no se ha confirmado si Hernán Torres, quien tuvo problemas con el 'Mago' por el recordado episodio del 'bautizazo', será el preparador físico del cuerpo técnico de 'Tito' como se había señalado en un comienzo.