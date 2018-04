Los descargos de Sebastián Abreu tras su "día de furia" en La Florida

24Horas.cl TVN

30.04.2018

Sebastián Abreu entregó este lunes sus descargos luego del "día de furia" que vivió el pasado sábado en el empate entre Audax Italiano y Deportes Antofagasta, donde el delantero de los itálicos lanzó una mesa a unos hinchas cuando salía de la cancha.

En un video que el propio uruguayo compartió en su canal oficial de YouTube, comenzó diciendo sobre lo ocurrido que "no voy a justificar nada de lo sucedido. Si alguien del club, de la hinchada, se sintió identificado con que mi reacción fue por causa específica desde lo deportivo o de malestar desde la hinchada hacia el equipo o mi persona, le pido disculpas, esto no tiene nada que ver".

Luego, el 'Loco' desclasificó que un hincha en específico lo trató en duros términos, los cuales no tendrían que ver con su desempeño futbolístico, sino más bien con temas personales que el charrúa no quiso detallar.

"Es algo personal ante la actitud de un mala leche que lo tengo bien identificado, donde utilizó términos que no son los típicos que ya están instalados en el mal llamado folclore del fútbol, metiéndose con detalles de mi vida privada y mi vida personal que me han afectado y dolido, son heridas que uno tiene en la vida. Por eso la reacción, que no lo justifico", acusó.

A su vez, sobre el intento de agresión con una mesa, Abreu señaló que "no fue direccionado a la gente. Uno ya entiende las reglas del juego y casualmente la secuencia de fotos se corta y no ve adónde va dirigido, en ningún momento golpea a nadie y no va con la intención de golpear, pero esto es secundario. Lo que quiero decir es que esto es directamente con esa persona, que lamentablemente habrá descargado su ira de manera equivocada metiéndose con cosas fuera de los códigos normales. No quiero ahondar en detalles. Dar la cara como siempre, la vida continúa, el fútbol continúa, pero siempre que hay este tipo de reacciones, no solo juzguemos a la persona pública, pongámonos a pensar por qué lo hizo. Y que esa persona tenga las mismas responsabilidades de las que me hago cargo yo".

Finalmente, el jugador que posee el récord Guinness de jugar en una mayor cantidad de clubes diferentes, sentenció que "si alguien se sintió tocado por esa situación le pido disculpas, indudablemente al club, porque estaba defendiendo los colores del club y esto no es bien visto, no puede suceder. Si a ustedes les pasar lo mismo reaccionarían porque somos seres humanos, pero de ahí a justificarlo y decir que está bien obviamente que no".