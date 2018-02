Estos fueron los fichajes de "última hora" de la Primera División

24Horas.cl TVN

Unión La Calera y Palestino fueron algunos de los equipos que sorprendieron con sus fichajes antes del cierre del libro de pases de la Primera División del fútbol chileno.

Mientras el cuadro "cementero" anunció la llegada del volante Fernando Meneses, proveniente del Veracruz de México; Palestino lo hizo con Diego Vallejos, delantero de la UC que según rumores asomaba como posible fichaje de O'Higgins.

Deportes Antofagasta en tanto sumó una alternativa más para su ataque con la llegada de Luis Marcelo Salas, delantero de 19 años que llega proveniente de Colo Colo en condición de préstamo.

Los últimos fichajes confirmados de la Primera División

Diego Díaz (ex Palestino) a San Luis

Franco Vivas (ex Pro Vercelli- Italia) a San Luis

Mariano Barbieri (ex Belgrano de Córdoba) a Unión La Calera.

Fernando Meneses (ex Veracruz) a Unión La Calera

Luis Marcelo Salas (ex Colo Colo) a Deportes Antofagasta

Diego Vallejos (ex UC) a Palestino