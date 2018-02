Los jugadores de renombre que quedaron sin club en Primera

24Horas.cl TVN

Luego de que se cerrara este jueves el libro de pases de la Primera División del fútbol chileno, varios jugadores de amplia trayectoria finalmente no encontraron club en la máxima categoría del campeonato nacional.

Uno de los casos más emblemáticos es sin duda el de Waldo Ponce, ex defensor de la Roja, que tras dejar la Universidad de Concepción se encuentra sin club. "En el último tiempo no estoy muy preocupado si continúo o no”, declaró días atrás en diálogo con Cooperativa.

Otro zaguero que no encontró club en Primera División fue zaguero formado en Colo Colo, Sebastián Toro, quien en este mercado de transferencias hizo noticia por buscar club a través de un video currículum por redes sociales.

Manuel Villalobos, ex delantero de O'Higgins, Universidad de Chile, Deportes Iquique, entre otros, tampoco encontró club en Primera. En diálogo con CDF declaró que evalúa la posibilidad del retiro.

"Si no llega una oferta que me seduzca buscaré otra actividad. Quiero ser director técnico y tengo pensado estudiar este año”, aseguró.

Pablo "Mota" González, ex volante de O'Higgins y Universidad Católica, se encontraba a la espera de firmar por Cobreloa, actualmente en Primera B.

"Yo quiero ir a Calama. Estoy esperando una respuesta positiva. Si no se da lo de Cobreloa no descarto quedarme seis meses sin jugar por ahora", expresó González en diálogo con El Mercurio de Calama.