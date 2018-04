Los jugadores que convencieron a Pablo Guede de revertir su renuncia a Colo Colo

24Horas.cl TVN

09.04.2018

Colo Colo se encuentra viviendo una de las peores crísis del último tiempo, luego de quedar con muy pocas opciones de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores y de la derrota ante San Luis de Quillota por el Campeonato Nacional.

Y en medio de estos dos encuentros, el entrenador de los albos, Pablo Guede, decidió renunciar al club horas después de la caída ante Delfín de Ecuador el jueves recién pasado, situación que fue revertida tras una reunión que sostivo el DT argentino con cuatro miembros del plantel.

Según reveló ADN, los jugadores que lograron cambiar la historia y la decisión del trasandino fueron Jorge Valdivia, Esteban Paredes, Agustín Orión y Juan Manuel Insaurralde.

Cabe recordar que el Cacique enfrenta el próximo fin de semana a Universidad de Chile, en un Superclásico que podría significar la salida de Guede tras casi dos años a cargo de la dirección técnica de Colo Colo.

PROGRAMACIÓN NOVENA FECHA

Viernes 13 de abril

20:00 Unión La Calera vs. U. de Concepción

Sábado 14 de abril

12:00 Palestino vs. Everton

15:00 O'Higgins vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Domingo 15 de abril

12:00 Universidad de Chile vs. Colo Colo

15:00 Deportes Iquique vs. Unión Española

17:30 Huachipato vs. Deportes Temuco

20:00 Audax Italiano vs. San Luis