Los memes luego del triunfo de la U de Concepción ante Colo Colo

24Horas.cl TVN

18.03.2018

Con humor se tomaron en redes sociales la derrota que sufrió Colo Colo en condición de visitante ante Universidad de Concepción (2-1), principalmente por la polémica jugada que protagonizó Jean Meneses.

El delantero del cuadro del sur fue el blanco de los memes que surgieron tras el encuentro, tras simular el penal que terminó en el gol definitivo del triunfo de la U de Conce.

“En el segundo gol nuestro, a mí me tocan y uno tiene que aprovechar que dentro del área a los delanteros no nos pueden tocar. Así que por ahí jugué un poco con la viveza y me dejé caer, sintiendo el toque de (Óscar) Opazo”, confesó Meneses al CDF.