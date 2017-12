Los memes que dejó el frustrado fichaje de Lucas Barrios a Colo Colo

24Horas.cl TVN

"Le dije a Pablo (Guede): Que me llame Mosa, la única forma que yo vuelva al club es que el presidente me quiera, pero el presidente no quiere que esté en el club". Con esas palabras Lucas Barrios desmintió tener un acuerdo para regresar a Colo Colo y apuntó sus dardos contra el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, a quien acusó de no quererlo en el club y de "mentirle" a los hinchas.

"Lo doy por cerrado (su arribo a Colo Colo) porque es imposible ir a un club si el presidente no me quiere", complementó

"Que no le mienta más a la gente, que diga que no me quiere contratar", agregó.

La reacción de los hinchas albos no se hizo esperar y tras las declaraciones de Barrios se volcaron a Twitter para viralizar creativos memes al respecto.

