Los mensajes vía Twitter entre la U de Conce y Universidad Católica

19.05.2018

En la previa del partido que animarán dos de los protagonistas del torneo, como lo son Universidad de Concepción y la UC, ambos clubes han protagonizado un diálogo vía Twitter en el que manifiestan su cordialidad.

Todo comenzó luego de que la cuenta del conjunto local, les enviara por la red social un mapa con las ubicaciones en el estadio e informara la hora en que se abrirán las puertas del Ester Roa.

Amigos de @CruzadosSADP e hinchas de @FutbolUdeC. Dejamos el mapa con las ubicaciones en el estadio.

Las puertas se abrirán 3 horas antes del comienzo del partido. Recuerde llevar su ticket impreso y carnet de identidad al día.#GanaSinOrgulloPierdeSinRencor pic.twitter.com/3iKLWrqR5N — CD U. de Concepción (@FutbolUdeC) 18 de mayo de 2018

A partir de esto, la cuenta oficial de Universidad Católica reaccionó y agradeció: "Muchas gracias amigos de @FutbolUdeC", mientras que la cuenta del Campanil les volvió a responder: "Los esperamos para juntos brindar un gran espectáculo deportivo".

Los esperamos para juntos brindad un gran espectáculo deportivo, @CruzadosSADP. https://t.co/W6LFjUWShB — CD U. de Concepción (@FutbolUdeC) 19 de mayo de 2018

Anteriormente, cuando se fijo la programación de la fecha, el cuadro del Campanil ya les había enviado un mensaje: "Amigos de Cruzados nos enfrentamos en la 14 fecha, el domingo a las 17:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo. Los esperamos para juntos brindar un buen espectáculo deportivo".

Ante este mensaje, la cuenta oficial de Universidad Católica reaccionó y respondió: ¡Ahí estaremos amigos de FutbolUdeC! ¡Esperamos que sea un gran partido!

