Los nuevos candidatos que surgen para dirigir a Wanderers

06.03.2018

Todo indica que la derrota que sufrió Wanderers ante Santiago Morning por la quinta fecha de la Primera B, será el último partido de Nicolás Córdova dirigiendo al cuadro caturro, ya que el club porteño estaría decidido a finalizar el proceso.

A partir de esta situación es que ya se comienzan a especular posibles reemplazantes. Además de los nombres de Jorge Pellicer y Fernando Vergara (ver nota), aparecieron otros dos candidatos para reemplazar a Córdova: Jorge Garcés y Moisés Villarroel.

Respecto al primero, El Mercurio de Valparaíso detalla que su retorno sería acompañado de Fernando Astengo como ayudante, formando una dupla que "combinaría de buena manera lo que es la experiencia con la recuperación del espíritu extraviado en el camarín del Decano", sostiene la publicación.

En tanto sobre Villarroel el mismo medio explica que sería formando una dupla con Silvio Fernández, ex jugador caturro y hoy DT de la sub 15.

"El ex capitán de los porteños tiene el respeto de los hinchas, asegurando también un conocimiento de lo que sucede diariamente en las canchas del complejo Deportivo de Mantagua", destaca el matutino.

PROGRAMACIÓN SEXTA FECHA

Viernes 16 de marzo

20:00 Barnechea vs. Rangers

Sábado 17 de marzo

20:00 Coquimbo Unido vs. Puerto Montt

20:00 Deportes La Serena vs. Santiago Morning

Domingo 18 de marzo

18:00 Cobreloa vs. Deportes Valdivia

18:00 Deportes Copiapó vs. Wanderers

18:00 San Marcos vs. Deportes Melipilla

19:00 Ñublense vs. Unión San Felipe

Lunes 19 de marzo

17:30 Magallanes vs. Cobresal