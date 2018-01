Lucas Barrios sigue disparando en contra de Aníbal Mosa: "Es un mata ídolos"

24Horas.cl TVN

11.01.2018

Lucas Barrios firmó en Argentinos Juniors este jueves, descartando absolutamente un eventual regreso a Colo Colo, como se había especulado durante el actual mercado de pases.

Y en su llegada a Argentina, el delantero continuó disparando contra Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, a quien volvió a culpar por no retornar a Macul.

"A Colo Colo no fui porque el presidente no quería. Para mí, él es un mata ídolos. A Justo (Villar) lo sacó del club cuando necesitaba un respaldo. Es triste que nos pasen estas cosas porque un presidente te quiera ensuciar",dijo a TyC Sports.

Sobre su arribo a Argentinos Juniors, club donde debutó, la 'Pantera' sentenció que "me sorprendió, lo que le dije a mi empresario es que me iba a quedar en Argentina porque quería quedarme en Argentina. Me quedo con la familia, pero no hay ningún problema. Le tengo que agradecer a muchos equipos, a muchos brasileros que me llamaron. Mi agente le comunicó a la gente de Junior que me quería quedar acá, hicieron un esfuerzo enorme. Cuando un presidente te viene a buscar como el presidente de Junior se valora un montón, pero a veces se tardan las decisiones personales"