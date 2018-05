Luciano Aued y ofertas desde Argentina: "Asumí un compromiso con Católica y lo quiero cumplir"

Agencia Uno

23.05.2018

Luciano Aued, mediocampista de Universidad Católica, descartó de plano este miércoles la posibilidad de volver de cara al segundo semestre al club Gimnasia y Esgrima de La Plata, tienda donde se formó, al asegurar que “tengo un compromiso muy grande” con el cuadro cruzado.

El volante argentino de 31 años admitió en la presente jornada haber mantenido conversaciones con Pedro Troglio, entrenador del 'Lobo', quien desea contar con el jugador para el próximo certamen trasandino.

Consultado por su futuro, Aued declaró que "es real que he hablado con el técnico (Troglio), porque tengo una buena relación. Gimnasia es el club que me formó y que estuve la mayor parte de mi vida. Me ha llamado para que sea parte del proyecto cuando volvió y yo ya le comunique cuál es mi situación acá, que la verdad es que estaba muy bien, muy cómodo”.

“Tengo contrato por un año y medio más (con la UC) y lógicamente estamos en medio de un proceso y para mí era muy difícil dejar de lado esto, porque yo tengo un compromiso muy grande acá, yo asumí un compromiso muy grande con Católica y lo quiero cumplir", agregó el jugador que es clave en el andamiaje de Beñat San José.

De cara a la finalización de la primera rueda del Campeonato Nacional, certamen donde Católica es el líder con 33 unidades, el ex Racing Club indicó que “creo que matemáticamente en la primera rueda vamos a terminar en primera posición. Nuestro deseo es seguir acrecentando la brecha con el segundo, con los que vienen abajo y poder cerrar un buen semestre ganando. Venimos de dos empates, entonces de local queremos volver al triunfo".

Para finalizar, el nacido en La Plata indicó que “hoy el equipo está bien, nosotros nos sentimos bien, el técnico nos hace sentir bien y en mi caso me hace sentir importante, entonces es lógico que el nivel mío sube y el colectivo también. Intento hacer lo mío, mostrar mi juego, sentirme útil para el equipo y ver en qué se puede aportar al club y al equipo para que vaya mejorando".

PROGRAMACIÓN 15° FECHA

Sábado 26 de mayo

12:00 San Luis vs. Universidad de Concepción

15:00 Huachipato vs. Universidad de Chile

17:30 O'Higgins vs. Deportes Iquique

20:00 Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

Domingo 27 de mayo

15:00 Everton vs. Deportes Temuco

17:30 Audax Italiano vs. Unión Española

Lunes 28 de mayo

20:00 Colo Colo vs. Unión La Calera

.