Luis Pérez y Agustín Salvatierra dirigirán a Colo Colo ante Deportes Temuco

24Horas.cl TVN

19.04.2018

Luego de la salida de Pablo Guede como entrenador de Colo Colo, la gran pregunta que surgió es quién será su reemplazante, considerando especialmente que este sábado enfrentan a Deportes Temuco.

Según pudo conocer 24Horas, para el choque ante el conjunto albiverde, Colo Colo será dirigido por la dupla compuesta por Luis Pérez y Agustín Salvatierra.

Mientras el primero es actualmente el jefe técnico del Fútbol Joven de los albos, el segundo es parte del cuerpo técnico de Guede.

: La respuesta de Gabriel Ruiz Tagle sobre un reemplazante para Pablo Guede Leer más

PROGRAMACIÓN DÉCIMA FECHA

Viernes 20 de abril

20:00 Unión Española vs. Huachipato

Sábado 21 de abril

12:00 Deportes Iquique vs. Palestino

17:30 Colo Colo vs. Deportes Temuco

20:00 U. de Concepción vs. Everton

Domingo 22 de abril

12:00 O'Higgins vs. Curicó Unido

15:00 U. La Calera vs. Universidad de Chile

17:30 Universidad Católica vs. Audax Italiano

20:00 Deportes Antofagasta vs. San Luis