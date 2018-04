Marcelo Barticciotto: "Hay mucho lío en Colo Colo"

24Horas.cl TVN

10.04.2018

Es el tema del momento. A pocos días del Superclásico, en Colo Colo continúa la polémica por el mensaje de Julio Barroso en Twitter durante la derrota de los albos ante San Luis.

Como dijo una vez el gran M.Bielsa “Acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra...”. Dios siempre, siempre te da revanchas en la vida!!! — Julio Barroso (@JulioBarroso5) 8 de abril de 2018

Marcelo Barticciotto, ídolo de los albos, se refirió a la situación en el programa Fox Sports Radio donde si bien apuntó contra el defensor argentino, de igual modo pidió respeto hacia él, luego de que no sea considerado en la citación para el partido ante el conjunto quillotano.

"El tuit de Barroso fue muy desafortunado. No era el momento porque más allá de que pueda explicar lo que quiso decir o que no fue contra el técnico o fue para él, me parece desafortunado por el momento", aseguró.

No obstante, Barticciotto, sostuvo: "Hay mucho lío en Colo Colo. Como yo critico a Barroso, a mí me parece que si no iba a jugar de titular, al menos debía ir al banco por respeto. Barroso lleva mucho tiempo en el club, no se merece estar fuera del banco".