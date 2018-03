Marcos Bolados: "Salir de Colo Colo fue lo mejor"

Agencia Uno

20.03.2018

Marcos Bolados, delantero de Universidad Católica, aseguró sentirse "muy bien" en el conjunto cruzado y que no se arrepiente de su decisión de salir de Colo Colo, especialmente luego de ser convocado a la Selección Chilena para los amistosos ante Suecia y Dinamarca.

"¿Si fue lo mejor salir de Colo Colo? Pienso que sí, Católica es un equipo grande, con muy buenos jugadores. Sé que debo seguir trabajando para mejorar cada día más", señaló en diálogo con La Tercera.

Además, Bolados destacó volver a trabajar con el entrenador Beñat San José, quien ya había dirigido al extremo en Deportes Antofagasta. "Es alguien que siempre ha confiado en mí y acá en la UC no ha sido diferente. Ha sido muy importante en mi carrera. Me apoya mucho, pero también me exige harto. Eso me motiva como jugador. La verdad es que en la UC me he sentido muy bien, el grupo me recibió de buena forma. Me recuperé de la lesión y he podido sumar minutos", indicó.

En cuanto a los consejos que le dio Reinaldo Rueda durante el micro ciclo del la Roja, Bolados dijo que "a nivel grupal hizo un llamado a trabajar a conciencia, a prepararnos para el llamado. Había varios jugadores jóvenes y nos pidió seguir destacando en nuestros clubes".

El formado en los "Pumas" será parte del bicampeón de América para los amistosos del 24 y 27 de marzo ante Suecia y Dinamarca.

Programación

Sábado 24 de marzo | 14:00 horas | Suecia vs. Chile | Amistoso Internacional

Martes 27 de marzo | 16:00 horas | Dinamarca vs. Chile | Amistoso Internacional