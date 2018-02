Mario Salgado anuncia su retiro del fútbol: "Pasa por falta de propuestas serias"

24Horas.cl TVN

23.02.2018

El mismo día que en el fútbol chileno se cerraba el libro de pases de la Primera División, el delantero Mario Salgado anunciaba a sus 36 años su retiro del fútbol profesional, tras una extensa carrera donde defendió más de 10 equipos tanto en Chile como en Europa.

"Esto pasa por falta de propuestas serias. Económicamente no existía nada atractivo", comenta el delantero que tras varios años en Italia regresó al fútbol chileno para jugar en Colo Colo en la temporada 2011, pero sin mucho éxito.

"Lo único bueno era lo de Vallenar, pero eso es una historia conocida. No se sabe dónde va a participar y cuándo. Todo eso me agotó, si bien estuve haciendo la pretemporada con elllos, no quise seguir con esta incertidumbre. Me contactaron un par de equipos, pero nada me convenció", agregó en diálogo con El Sur.

Respecto a su futuro, Salgado detalla que está estudiando para ser entrenador. "Sería bonito partir dirigiendo en Naval que es donde terminé jugando oficialmente. Estoy estudiando para eso, ojalá algún día dirigir, si está esa opción de estar en Naval, bienvenido sea", afirmó.