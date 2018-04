Mario Salgado es el flamante refuerzo de Colo Colito

24Horas.cl TVN

03.04.2018

"Esto pasa por falta de propuestas serias. Económicamente no existía nada atractivo".

Así el pasado 23 de febrero, Mario Salgado explicaba su decisión de dejar el fútbol profesional, sin embargo ahora hace noticia por sumarse al club Colo Colito del fútbol amateur.

"Me sorprendió el recibimiento. No esperaba que fuera tan caluroso", expresó el delantero que en 2010 fue el flamante refuerzo de Colo Colo, pero donde no logró rendir.

Colo Colito, equipo de la ciudad de Concepción, recientemente había destacado por sumar a su equipo al ex mundialista sub 20, Ronald Valladares, quien más tarde fue detenido por un robo frustrado (ver nota).

"Estoy contento con venir a esta institución. Vi lo que hicieron con Valladares. Abrirle la puerta a alguien que tiene antecedentes en la justicia es algo que no cualquiera hace. El simple hecho de que hayan intentado ayudarlo es muy bonito", expresó Salgado en diálogo con La Estrella de Concepción.