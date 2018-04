El técnico interino no estará en la banca este domingo cuando los azules se enfrenten a Universidad de Concepción en el Nacional.

Más problemas en la U: Esteban Valencia no podrá dirigir por no tener el título

Universidad de Chile sumó un nuevo problema tras la salida de Ángel Guillermo Hoyos.

Esteban Valencia, designado como técnico interino, no podrá dirigir este domingo ante la Universidad de Concepción por no contar con el título de entrenador.

El ex volante azul había sido nombrado junto a César Henríquez, quienes ejercían como entrenadores de divisiones inferiores de sub 19 y sub 17 respectivamente.