Mathías Vidangossy: "Nunca supe que tenía depresión"

Alvaro Castillo

21.03.2018

Deportes Melipilla se reforzó de buena forma pensando en un 2018 donde lucharán por el ascenso a Primera División y entre sus fichajes destaca un jugador que se adapta tras un tiempo sin fútbol: Mathías Vidangossy.

El volante, que volvió del retiro para jugar por los "Potros", conversó con 24horas.cl donde detalló los motivos por los cuales no pudo cumplir con las expectativas que había en él, luego del Mundial de Canadá sub 20 donde brilló junto a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, entre otros.

¿Cómo afectó a tu carrera el factor sicológico?

Ser débil de mente me jugó en contra durante todo este proceso de carrera de más menos 10 años. Hoy ya me lo estoy tratando así que quedarán unos cuatro o cinco años de fútbol para poder disfrutarlos y que que ese manifiesto de la mente ya no tome peso y poder disfrutar este último tiempo.

¿Cómo se abordó el tema del proceso del tratamiento?

No se trata de que si me lo quise tratar o no me lo quise tratar, nunca supe que tenía depresión hasta que ya último se empezó a manifestar más fuerte. No me acuerdo con quien lo hablé que me dijo "oye porqué no vay a ver a un psicólogo" y empecé a ver con un psicólogo y ahí supe que tenía depresión.

¿Por qué decides fichar por Deportes Melipilla?

Con el único equipo que llegué a acuerdo fue con Melipilla y aparte tenía un par de amigos acá, más otros conocidos, con los que ya había jugado. Entonces dije para este tema de volver al fútbol tranquilo, gente que me conozca, dije ya, creía que era lo mejor.

¿Cómo ves al equipo para el 2018?

Se hizo un equipo para pelear arriba, para intentar subir y creo que hay que mejorar un par de cosas antes, pero en el camarín nos miramos las caras y hay equipo para pelear arriba y subir de categoría.

Estamos mentalizados en eso, los dos primeros partidos perdimos pero ya ganamos y sumamos puntos y eso nos deja tranquilos para saber que se puede.

¿Cómo te recibieron tus compañeros?

Bien, súper bien. Tenía que reintegrarme en el fútbol y me dijeron que no me iban a apurar y que tenía que estar tranquilo. Me han apoyado todos, tanto el cuerpo técnico como los compañeros y me he sentido súper cómodo.

¿Cómo ha sido tu adaptación?

Estoy disfrutando mucho. Veo a mis compañeros y he visto que algunos tienen actitudes que yo tenía antes y trato de conversar de nuevo para que no las tengan. O sea le dije "mira a mí estas mismas actitudes me jugaron en contra, dale, te apoyamos".