Matías Fernández vuelve a aparecer en el horizonte de Colo Colo

09.05.2018

En Colo Colo ya están pensando en la segunda parte de la temporada, donde por reglamento cada equipo del Campeonato Nacional de Primera División puede sumar tres nuevos nombres.

Bajo este panorama, vuelve a aparecer el nombre de Matías Fernández en los albos, luego que el '14' terminara su contrato con el Necaxa y quedara libre, según informó ADN.

El volante sería del gusto de Héctor Tapia y en el Cacique estarían pensando en él para sumarlo a un plantel que espera clasificar a octavos de final de Copa Libertadores.

Cabe destacar que, además, Colo Colo podría sumar un cuarto refuerzo debido a que la lesión de Fernando Meza, al tenerlo seis meses fuera de las canchas, le permite a los albos por reglamento sumar otra incorporación para así reemplazar al defensor argentino.

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 11 mayo

20:00 Colo Colo vs. Deportes Iquique

Sábado 12 de mayo

12:00 San Luis vs. Unión La Calera

15:00 Huachipato vs. Palestino

20:00 Everton vs. Curicó Unido

Domingo 13 de mayo

12:00 Universidad Católica vs. Universidad de Chile

15:00 Deportes Temuco vs. Unión Española

17:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Unión Española 4-0 San Luis

Deportes Iquique 2--2 Curicó Unido

Deportes Antofagasta 3-2 Deportes Temuco

Unión La Calera 1-0 Audax Italiano

Universidad Católica 3-1 Huachipato

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile

Palestino 1-2 Universidad de Concepción

Colo Colo 3-1 Everton