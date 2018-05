Matías Rodríguez tendría los días contados en Universidad de Chile

El lateral argentino aún no renueva contrato, por lo que parece que su futuro está cada vez más lejos de los azules.

Agencia Uno

17.05.2018

Matías Rodríguez, lateral argentino de Universidad de Chile, reconoció este jueves sentirse más fuera que dentro del cuadro azul para la disputa de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2018, debido a la pasividad de la dirigencia por querer renovar su contrato.

El oriundo de San Luis viene de sufrir una fractura de muñeca, que lo hizo perderse el clásico con Universidad Católica, y está en duda para las últimas dos fechas de la primera rueda del torneo, como también para el duelo con Vasco da Gama por la Copa Libertadores.

"No creo que varíe mucho. Obviamente si juego, mucho mejor, pero nosotros venimos hablando hace tiempo y no creo que vaya a variar el tema de la renovación si juego. No me parece correcto si fuese negativo o positivo para mí", expresó el zaguero en diálogo con Cooperativa.

"Se llegó a una decisión, y mi cabeza está ahora en recuperarme y tratar de terminar de la mejor manera lo que queda de mi contrato (…) Lamentablemente un accidente me deja sin la opción de jugar, pero estoy tratando de recuperarme de la mejor manera y ver si existe la posibilidad de estar el martes (ante Vasco) y el día 26 (ante Huachipato). Ojalá estar en alguno de los dos partidos", agregó.

Consultado por las negociaciones existentes entre Azul Azul y su representante, Rodríguez indicó que "ellos, mi representante y la gente del club, saben los números que se manejan y ellos se encargarán de decidir si sigo o no. Lo único que le pedí a mi agente es que me diga si nos quedamos o nos vamos, porque no quiero pensar en eso. Preferí aislarme, pero es imposible y uno trata de manejarlo de la mejor manera".

Por último, ante los rumores que sitúan a Mauricio Isla como su reemplazante por la banda derecha, el trasandino declaró que "a mí me parece perfecto que la ‘U’ esté buscando jugadores. Soy jugador y entiendo que cada seis meses se busquen jugadores para sectores que estén necesitados. No me parece mal que busquen a Isla o al que sea. Mauricio es un gran jugador y le daría mucho al club".

