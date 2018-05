Mauricio Isla y su opción en la 'U': "Si se da ahora o después sería tremendo"

24Horas.cl TVN

22.05.2018

Hace algunos días surgió una información desde Universidad de Chile donde se señalaba que los azules estarían buscando el fichaje de Mauricio Isla para el segundo semestre. Sin embargo, con el correr de las horas, el rumor comenzó a apagarse hasta quedar en punto muerto.

Pero este martes el propio jugador volvió a llenar de ilusión a los hinchas colegiales, puesto que dejó abierta la puerta a que se concrete esta opción en el próximo mercado de pases, aunque reveló que nadie de la 'U' se ha puesto en contacto ni con él ni con su representante, además de recordar que aún tiene contrato vigente con el Fenerbahce..

"Que salga mi nombre me encanta, porque soy hincha de la 'U' y quiero jugar algún día ahí, pero no sé nada de eso. Tengo contrato por dos años más, le pregunté a mi representante y me dice lo mismo. Sinceramente nadie ha hablado conmigo. Si se da ahora o se da después sería una noticia tremenda. Quiero jugar en Chile, que nunca lo hice, jugar en casa, con mi familia. Sería lindo, pero eso lo tiene que ver mi representante y mi club. Si algún día juego en la 'U', no quiero llegar a morir", dijo el 'Huaso'.

Mauricio Isla y posible arribo a la U: "Directamente conmigo no han hablado" El lateral chileno se refirió a los rumores que lo vinculaban a una posible llegada al cuadro azul, lo cual aseguró "lo tomé como una falta de respeto para Matías Rodríguez", aunque reconoció que sería un sueño: "El hecho de que salga mi nombre me encanta, soy hincha de la U, quiero jugar ahí pero no sé nada de eso".









A su vez, Isla señaló que todas estas informaciones que lo vinculaban a los azules fue una falta de respeto para Matías Rodríguez, jugador argentino del club cuyo contrato no será renovado y deberá buscar nuevos horizontes.

"Yo lo tomé como una falta de respeto para él. Es un jugador que lleva mucho tiempo en la 'U' y le ha dado mucho al club", sostuvo.

Finalmente, el lateral derecho valoró el hecho de no asistir a la próxima gira europea de la Roja, y sentenció que la decisión de Reinaldo Rueda fue algo que ya estaba hablado.

"Era una conversación que tuve al principio con él. Para mí y el resto de mis compañeros es merecido tener unas vacaciones, más aún en un año tan difícil y tremendamente triste como este por no ir al Mundial después de tantos buenos momentos", cerró.