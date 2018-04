Mauricio Pinilla está en duda para el Superclásico ante Colo Colo por molestias físicas

Agencia Uno

09.04.2018

El delantero y goleador de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, es duda en el cuadro azul para el Superclásico ante Colo Colo por una rebelde molestia en el tobillo izquierdo, lesión que le impidió jugar el pasado fin de semana en la victoria sobre Curicó Unido.

El ‘9’ del elenco colegial sufrió el pasado viernes, en la última práctica del elenco colegial antes de medirse al equipo albirrojo del Maule, una fuerte torcedura en el tobillo al momento de rematar un balón.

Pinilla estuvo el fin de semana con la articulación, donde se unen el pie y la pierna, inflamada y con mucho dolor. El cuerpo médico azul sigue de cerca la evolución del problema físico y este martes evaluará al atacante.

El entrenador Ángel Guillermo Hoyos espera que ‘Pinigol’ esté recuperado para el desafío ante los albos, a disputarse el domingo 15 de abril a las 12:00 horas en el Estadio Nacional. De no llegar a tiempo, Isaac Díaz ocuparía su lugar en el centro del ataque.

Por otro lado, el defensor Gonzalo Jara evoluciona favorablemente de una molestia en el isquiotibial sufrida en el calentamiento del duelo frente a Curicó. El zaguero no tendría problemas en vestir de corto ante el Cacique, institución que defendió del 2007 al 2009.

PROGRAMACIÓN NOVENA FECHA

Viernes 13 de abril

20:00 Unión La Calera vs. U. de Concepción

Sábado 14 de abril

12:00 Palestino vs. Everton

15:00 O'Higgins vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Domingo 15 de abril

12:00 Universidad de Chile vs. Colo Colo

15:00 Deportes Iquique vs. Unión Española

17:30 Huachipato vs. Deportes Temuco

20:00 Audax Italiano vs. San Luis