Mauricio Pinilla pide urgente un entrenador para la 'U': "Necesitamos estabilidad"

01.05.2018

Mauricio Pinilla se refirió a la falta de un entrenador en Universidad de Chile, luego de la salida de Ángel Guillermo Hoyos la semana recién pasada.

Antes de embarcar el vuelo rumbo a Buenos Aires, donde los azules enfrentarán este jueves a Racing Club en un duelo clave por la Copa Libertadores, el delantero azul aseguró que es vital contar con un técnico que los guíe en este complejo presente.

"Necesitamos estabilidad con una persona que nos venga a guiar en este proceso complicado. Estamos cuadrados con Esteban (Valencia) y César (Henríquez). Hay que ayudarlos, como ellos nos dan la mano ahora a nosotros", expuso.

Sobre la difícil actualidad del equipo, Pinilla agregó que "somos todos jugadores grandes, la mayoría, y ya sabemos cuál es la fórmula para salir de estos malos momentos. Estamos muy concentrados y con ganas de sacarnos estos problemitas de las últimas semanas".

A su vez, el delantero azul también se dio tiempo para adelantar lo que será el enfrentamiento ante la 'Academia', líder absoluto de un grupo donde los azules, por ahora, están fuera de la zona de clasificación.

"No necesariamente sirve ganar, aunque sería lo ideal. Vamos con la fe intacta y seguimos vivos en un grupo que creo que se decidirá en la última fecha. No nos iremos a defender, vamos a plantear un partido como los últimos buenos que hicimos en la Copa, sin contar el de Belo Horizonte. Si estamos finos, y no nos desconcentramos, creo que tenemos buenas posibilidades de hacer un lindo partido", sentenció.

