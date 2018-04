Mauricio Pinilla y Gonzalo Jara se recuperan y estarán en el Superclásico ante Colo Colo

Agencia Uno

12.04.2018

El delantero Mauricio Pinilla y el defensor Gonzalo Jara han evolucionado favorablemente de sus problemas físicos y no tendrán problemas en defender este domingo a Universidad de Chile en el Superclásico ante Colo Colo, a disputarse a las 12:00 horas en el Estadio Nacional.

El ‘9’ del elenco colegial y el ex jugador del ‘Cacique’ aparecían como las principales dudas del elenco colegial para el derbi número 183. Sin embargo, ‘Pinigol’ se recuperó satisfactoriamente de un esguince en el tobillo izquierdo y el zaguero de una molestia muscular.

Incluso, el ex Genoa y el oriundo en Hualpén se integraron sin problemas en la presente jornada al resto de sus compañeros en la práctica matinal en el CDA. Ahora es decisión de Ángel Guillermo Hoyos si los incluye ante el ‘Cacique’.

Con esto, la ‘U’ recibirá a los albos con el mismo once que enfrentó el pasado 3 de abril a Racing Club por la Copa Libertadores. Así, el local formará con Johnny Herrera al arco; Christian Vilches, Rodrigo Echeverría y Jara en defensa; Matías Rodríguez, David Pizarro, Lorenzo Reyes y Jean Beausejour en la zona media; Angelo Araos, Pinilla y Yeferson Soteldo en ataque.

De ocurrir alga recaída con Pinilla y Jara, las alternativas son Isaac Díaz y Nicolás Guerra en el caso del centro delantero y el brasileño Rafael Vaz en el defensor.

PROGRAMACIÓN NOVENA FECHA

Viernes 13 de abril

20:00 Unión La Calera vs. U. de Concepción

Sábado 14 de abril

12:00 Palestino vs. Everton

15:00 O'Higgins vs. Universidad Católica

20:00 Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta

Domingo 15 de abril

12:00 Universidad de Chile vs. Colo Colo

15:00 Deportes Iquique vs. Unión Española

17:30 Huachipato vs. Deportes Temuco

20:00 Audax Italiano vs. San Luis