Medio inglés elige insignia de la 'U' como una de las peores del mundo

El reconocido portal Four Four Two recordó un polémico listado luego que Leeds United revelara su criticado nuevo escudo.

24Horas.cl TVN

25.01.2018

La insignia de Universidad de Chile fue elegida como una de las peores del mundo en un listado que realizó el prestigioso medio inglés Four Four Two.

Los azules quedaron en el puesto diez del ranking, el cual asegura que "el chuncho, un pequieño buho austral, aparentemente representa sabiduría, conocimiento y armonía espiritual, pero nada de esas cosas son evidentes en el dibujo de la 'U'".

El ranking se relanzó tras conocerse la nueva insignia del Leeds United

"El búho parece más como una calavera encima del uniforme de un atleta estadounidense... Con el tiempo, la expresión de búho/cráneo/cosa se suavizó desde ira a desconcierto, el cual es el camino que todos nosotros deberíamos seguir eventualmente", agrega el sitio web.

Cabe destacar que este listado se relanzó luego que el Leeds United diera a conocer su nuevo escudo, el cual tuvo fuertes críticas en las redes sociales.

La insignia de Burton Albion fue elegida como la peor.

Revisa el listado de los escudos más feos del mundo según Four Four Two:

1. Burton Albion (Inglaterra)

2. Catania (Italia)

3. RB Leipzig (Alemania)

4. AS Marsa (Túnez)

5. Wycombe Wanderers (Inglaterra)

6. Werder Bremen (Alemania)

7. Wolfsburg (Alemania)

8. Nuremberg (Alemania)

9. Hamburgo (Alemania)

10. U. de Chile

11 Genoa (Italia)

12. Limón FC (Costa Rica)

13. Manchester City (Inglaterra)

14. Alloa Athletic (Escocia)

15. Viitorul Constanta (Rumania)

16. West Ham United (Inglaterra(

17. Rayo Vallecano (España)

18. Warriors (Singapur)

19. Sheriff Tiraspol (Moldavia)

20. Benevento (Italia)

21. Chelsea (Inglaterra)