Moisés Villarroel "rescató" parte de indumentaria robada por hinchas de Wanderers

17.05.2018

El plantel de Santiago Wanderers vivió un complejo momento luego del entrenamiento de ayer miércoles, luego que un grupo de hinchas "apretaran" a los jugadores exigiendo mejores resultados, luego que los caturros se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones de Primera B.

Además, parte de los hinchas aprovecharon la oportunidad para robar un bolso con indumentaria de entrenamiento para posteriormente huir del lugar, según señaló ADN.

Sin embargo, el entrenador y símbolo del 'Decano', Moisés Villarroel, se dirigió junto a su ayudante Silvio Fernández a un bar ubicado en Playa Ancha para dar con los responsables y recuperar parte de la ropa robada.

Sobre este hecho se refirió el portero Mauricio Viana, quien fue enfático en señalar que "se vinieron a manifestar y los entiendo completamente por la desesperación que hay. Entraron al camarín, dijeron lo que tenían que decir, pero algunos estúpidos entraron a robar y se perdieron algunos petos. Eso nos va a fortalecer como grupo para que empecemos a rescatar puntos de visita".

Cabe destacar que Wanderers tiene una opción para comenzar a respirar y empezar a levantar cabeza en Primera B cuando reciba este viernes a Deportes Valdivia en Valparaíso.

RESULTADOS DUODÉCIMA FECHA

Rangers 0-0 Santiago Morning

Puerto Montt 2-1 Wanderers

Coquimbo Unido 1-0 Unión San Felipe

Deportes Valdivia 1-1 Barnechea

Cobreloa 3-2 Magallanes

San Marcos 3-2 Ñublense

Deportes La Serena 2-0 Cobresal

Deportes Copiapó 0-1 Deportes Melipilla

PROGRAMACIÓN DECIMOTERCERA FECHA

Viernes 18 de mayo

19:00 Santiago Wanderers vs. Deportes Valdivia

19:30 Barnechea vs. Puerto Montt

Sábado 19 de mayo

15:30 Santiago Morning vs. Coquimbo Unido

15:30 Unión San Felipe vs. Deportes Copiapó

20:00 Deportes Melipilla vs. Cobresal

Domingo 20 de mayo

12:00 Magallanes vs. Rangers

16:00 Ñublense vs. Cobreloa

16:30 Deportes La Serena vs. San Marcos de Arica