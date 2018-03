Opazo y triunfo ante la UC: "El primer tiempo fue de los mejores de este semestre"

Agencia Uno

31.03.2018

El lateral Óscar Opazo y el delantero Octavio Rivero manifestaron su satisfacción por el triunfo de Colo Colo en el clásico por 1-0 sobre Universidad Católica en el estadio Monumental, resultado que le permitió a los albos acortar a cinco puntos la distancia con los líderes del Campeonato Nacional 2018.

Consultado por el encuentro en Pedrero, el "Torta" declaró que "es el resultado que queríamos. Tuvimos el primer tiempo que queríamos. Pablo quiso darle otra variante al esquema y le salió a la perfección. El primer tiempo fue de los mejores de este semestre".

La imagen más polémica del clásico entre Colo Colo y la UC Leer más

"En el resultado final nos quedamos cortos. Se le ganó a un gran equipo. No es casualidad que (la UC) haya ganado las primeras seis fechas, pero tenían que venir a nuestra casa y debían demostrar. Pero éste es el camino que queremos hacia adelante", complementó.

Por su parte, el atacante uruguayo señaló tras el pitazo final que "logramos una victoria importantísima, la necesitábamos. Jugamos bien al fútbol, fuimos justos vencedores. Lo importante es que ganamos. Nos vamos felices. Jugamos muy bien, lo demostramos todo el partido. En lo personal, no me voy muy contento, tuve situaciones y no pude convertir".

Además, Rivero se refirió a la exigente agenda que viene para los albos en los próximos días, con la Copa Libertadores como prioridad. "Estoy contento por eso también. Es algo que queríamos cuando empezó el torneo anterior, estar en la Libertadores. Estamos en una situación privilegiada. Hoy, hicimos todo lo que Pablo nos pidió”, sentenció"

Esta victoria le permite al equipo de Pablo Guede colocarse en el tercer lugar con 13 puntos, a cinco de los punteros Universidad Católica y Universidad de Chile.