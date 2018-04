Orión y supuestos insultos racistas: "Iniciaré acciones legales"

24Horas.cl TVN

18.04.2018

Molesto se mostró Agustín Orión por las informaciones que surgieron tras el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde se aseguraba que el portero albo había proferido insultos racistas en contra de Jean Beausejour.

En ese contexto, el arquero argentino señaló que "después de meditar con mis cercanos me gustaría informar que iniciaré acciones legales contra todos los que han insinuado que yo he hecho y dije cosas que no fueron así".

"Mis abogados están viendo esto, que es una falacia. Está claro que nunca hubo de mí una palabra como la que se ha dicho", complementó.

"Creo que es un tema muy grave y no creo que debería ser tomado a la ligera. Esto es para los medios no contra los jugadores que han comentado que no hubo nada de lo que han hablado", agregó.

"En ningún momento dije lo que dijeron. Se van a tener que hacer cargo de lo que dijeron", añadió.

Al ser consultado por qué fue lo que le dijo al lateral de la U, Orión dijo que "lo que se hace y dice en la cancha queda ahí".

"Me puedo hacer cargo de lo que digo ahora no de lo que no dije. Había un montón de gente entre árbitros y jugadores y nadie escuchó nada, entonces no sucedió", prosiguió.

"No estoy enojado, estoy dolido por cosas que han hablado sin fundamentos personas que hay en el medio", sostuvo.

"Mis abogados están recopilando todo lo que han hablado de mí y que no son ciertas. Me he aguantado en mi carrera muchas cosas y esto no me lo voy a aguantar", apuntó.

"Creo que es totalmente injusto que me acusen de algo que no ocurrió. Jean (Beausejour) dijo que no había escuchado nada y ya está. No he cometido ningún delito y las personas que me avisaron tendrán que responder por sus acusaciones", cerró.