Óscar Opazo y su roja ante la U: “El árbitro me reconoció que no sabe por qué me expulsó”

15.04.2018

Colo Colo venció este domingo por 3-1 a Universidad de Chile en una nueva y polémica edición del Superclásico del fútbol chileno disputado en el Estadio Nacional.

El encuentro, que fue muy áspero y trabado desde un comienzo, obligó al árbitro Roberto Tobar a mostrar múltiples tarjetas amarillas e incluso tres rojas; dos para los ‘azules’ y una para los ‘albos’.

En los locales se fueron anticipadamente a camarines Jean Beausejour y Lorenzo Reyes, ambos por agresión, mientras que en la visita lo hizo Óscar Opazo, quien fue expulsado tras recibir el golpe que le costó la roja a Reyes.

Precisamente el lateral de Colo Colo, luego del encuentro, habló sobre su situación y reveló que el juez Tobar le habría reconocido que su amonestación fue un error.

“Le pregunté al árbitro por qué y él me reconoció que no sabe por qué me expulsó. Reyes me tiró un codazo y quizás me expulsa para compensar. Pero ya está, el árbitro verá en las imágenes que no hice nada”, señaló Opazo al CDF.

“Hoy demostramos por qué somos Colo Colo, se nos dio en el suelo durante la semana, pero seguimos trabajando con mucha humildad y acá están los resultados”, agregó sobre el triunfo ante el clásico rival.