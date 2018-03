Pablo Guede insiste: "Estoy tranquilo porque Atlético Nacional no nos pasó por encima"

Agencia Uno

02.03.2018

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, volvió a declararse satisfecho por el nivel desplegado por sus jugadores en la derrota por 0-1 ante Atlético Nacional, en el estreno por Copa Libertadores 2018, y valoró tener a disposición al volante César Pinares, luego que llegara su pase desde Arabia Saudita.



Consultado por el traspié ante los de Medellín en Pedrero, que dejó al ‘Cacique’ al fondo del Grupo 2 del certamen continental, el estratega de origen argentino indicó en rueda de prensa que “hicimos cosas muy buenas contra Atlético Nacional, fueron muchos los aspectos positivos que tuvimos contra un rival que en el papel debe ser el ganador del grupo. Que hicimos cosas mal y hay que mejorar, estoy de acuerdo, pero fueron más cosas positivas".





"Estoy tranquilo porque Atlético Nacional no nos pasó por encima. Cuando hay que ser autocrítico como lo fui por el primer tiempo contra O'Higgins lo acepto. Pero insisto que es el camino que hay que seguir en la Copa Libertadores", agregó.



En cuanto a la posibilidad de contar con Pinares para los próximos desafíos, el ex técnico de Palestino y San Lorenzo señaló que “es un jugador de mucha categoría y puede cumplir en varias posiciones. Veremos si es lo que necesitamos para cada partido. Sumamos un integrante más al equipo que nos puede dar variantes distintas a otros. Veremos si está bien para ser considerado para el fin de semana (ante Huachipato)".





De cara al choque con los acereros, donde buscarán recuperarse en el campeonato tras una derrota y un empate en los últimos cruces, Guede señaló que "todos los partidos son importantes ganarlos. Hoy veré como llegan los futbolistas y ver las variantes para elegir el mejor once posible para enfrentar a Huachipato".



"Mañana es un partido muy difícil, porque tienen jugadores que pueden marcar una diferencia importante. Y después nos pondremos a pensar en lo que será Bolivar en La Paz", complementó.



Por último, el bonaerense se refirió a la reunión que sostuvo en la presente jornada con el seleccionador nacional Reinaldo Rueda. "Que me haya llamado el profesor para explicarme su trabajo es muy bueno. Desde que llegamos hemos tenido la disposición para ayudar a la Selección y mientras no interfiera con nuestro trabajo no hay problema", sentenció.