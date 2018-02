Pablo Guede: "No llegamos del todo bien físicamente, nos ganaron muy bien"

24Horas.cl TVN

17.02.2018

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, explicó este sábado la derrota por 2-1 ante Palestino en el Estadio Nacional, la primera en el Campeonato Nacional 2018, apuntando a que “no estuvimos frescos” y que “estaba planificado llegar con este cansancio".



Una derrota que le impide al vigente monarca del fútbol chileno alcanzar en la cima de la tabla a Universidad Católica, cuadro que a primera hora llegó a nueve unidades al vencer por 1-0 a Everton en Viña del Mar. Ahora, el elenco popular comparte el segundo puesto de la clasificación con Universidad de Chile, que ayer se impuso con claridad por 3-0 a San Luis.



Al momento de analizar el duelo con los ‘árabes’, que tuvieron a un intratable Roberto Gutiérrez, el estratega argentino declaró que "no llegamos del todo bien físicamente, nos ganaron muy bien, los felicito. Si este es el precio que teníamos que pagar para llegar de mejor manera a nuestro objetivo, había que pagarlo. Estaba planificado llegar con este cansancio".



"No estuvimos frescos y hay que mejorar para lo que viene, que es jugar miércoles y domingo. Tuvimos una racha bastante valorable, sabíamos que llegaríamos con este cansancio", añadió.



Consultado por si el traspié con el elenco de colonia pasó por el conocimiento que tiene de sus planteamientos tácticos el técnico Germán Cavalleri, quien fue su ayudante técnico en Palestino, Guede señaló que “no lo creo así. Nosotros planteamos, pero los jugadores son los que se mueven. Para mí no tiene nada que ver”.



Respecto al grueso error que cometió Agustín Orión en el 2-1 final en los descuentos, al medir mal al salir en la búsqueda del balón, el técnico de 43 años indicó que “entró al vestuario y pidió perdón a los compañeros. Yo no le doy más vueltas, va a seguir atajando, yo lo tengo clarísimo. Es preferible que se equivoque ahora y no después. Hay que analizar los partidos que nos salvó también”.



Para finalizar, Guede dijo que “nos atacaron con pelotazos, como pensamos que sería, pero lamentablemente terminamos perdiendo. Ahora pasamos página y miramos el futuro. Hay que seguir mejorando”.



Por su parte, el entrenador de Palestino, Germán Cavalleri, comentó que “hicimos un partido prolijo en todas las líneas. Fue importante el trabajo de concentración que se hizo, principalmente con el trabajo sin pelota”.



“Nos ha tocado un comienzo muy complicado y ahora hay que seguir en este camino. No sirve ganarle a Colo Colo y después volver a cometer errores”, aseveró.