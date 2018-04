Pablo Guede podría dejar Colo Colo para emigrar al Al-Ahli

24Horas.cl TVN

17.04.2018

El mismo día en que Blanco y Negro tendrá una reunión clave donde se definirá al nuevo directorio de la concesionaria, surgió la información que desde Arabia Saudita están interesados en contar con Pablo Guede.

Según informa La Cuarta, "los petrodólares están tentando al entrenador del Cacique para que a partir de la próxima temporada dirija al Al-Ahli", que recientemente finalizó en el segundo lugar de la liga local.

El mismo medio sostiene que el actual entrenador del club árabe está siendo cuestionado por su rendimiento, "por lo que al Príncipe Fahad bin Khalid, presidente del cuadro, le acercaron el nombre de Guede y está convencido en que puede ser un aporte".

Por ahora todo indica que la continuidad del DT argentino en Colo Colo dependerá bastante de la continuidad o no de Aníbal Mosa al mando de Colo Colo.

PROGRAMACIÓN DÉCIMA FECHA

Viernes 20 de abril

20:00 Unión Española vs. Huachipato

Sábado 21 de abril

12:00 Deportes Iquique vs. Palestino

17:30 Colo Colo vs. Deportes Temuco

20:00 U. de Concepción vs. Everton

Domingo 22 de abril

12:00 O'Higgins vs. Curicó Unido

15:00 U. La Calera vs. Universidad de Chile

17:30 Universidad Católica vs. Audax Italiano

20:00 Deportes Antofagasta vs. San Luis