Pablo "Mota" González quiere ser refuerzo de Cobreloa

16.02.2018

Cobreloa está en búsqueda de un nuevo refuerzo y Pablo "Mota" González asoma como una de las opciones antes del cierre del libro de pases. El volante de 31 años incluso reconoce que su intención es regresar al cuadro de Calama.

"Tengo una oferta de Primera B y la opción de Cobreloa y yo quiero ir a Calama. Estoy esperando una respuesta positiva. Si no se da lo de Cobreloa no descarto quedarme seis meses sin jugar por ahora", expresó González en diálogo con El Mercurio de Calama.

"Estoy entrenando por mi cuenta, en buen estado y ya saben que la adaptación a la altura para mí no es tema. Sé que se hizo un gran grupo y me gustaría ser parte de él", agregó el jugador que la temporada pasada jugó por el RoPS Rovaniemi de Finlandia.

González asegura que ya le comentó a la dirigencia de Cobreloa que quiere fichar por el cuadro que dirige Rodrigo Pérez, afirmando que "no soy un jugador caro y no es lo que me mueve".